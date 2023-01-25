Девушка осталась с внешностью Гринча после инъекции ботокса

Девушка рассказала, что не смогла попасть в салон красоты, в котором ранее корректировала черты лица посредством данного препарата, поскольку у мастеров не осталось свободных мест. По этой причине за подтяжкой кожи она обратилась к незнакомому специалисту. На размещенных кадрах клиентка продемонстрировала результат его работы. Так, внешние концы ее бровей были изогнуты и чрезмерно подняты.