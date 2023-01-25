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43 минуты назад

Девушка осталась с внешностью Гринча после инъекции ботокса

Lenta.ru

Тиктокерша Риччи-Ли с никнеймом @riccileeee осталась с внешностью Гринча после инъекции ботокса. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok-аккаунте.

Девушка осталась с внешностью Гринча после инъекции ботокса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что не смогла попасть в салон красоты, в котором ранее корректировала черты лица посредством данного препарата, поскольку у мастеров не осталось свободных мест. По этой причине за подтяжкой кожи она обратилась к незнакомому специалисту. На размещенных кадрах клиентка продемонстрировала результат его работы. Так, внешние концы ее бровей были изогнуты и чрезмерно подняты.

«Мне никогда в жизни не удавалось так высоко их поднять. Я выгляжу так, будто осуждаю вас изо всех сил! Я стала похожа на Гринча (герой фильмов и книг в виде покрытого зеленой шерстью антропоморфного существа — прим. «Ленты.ру»)», — обратилась юзерша к зрителям.

Видео набрало более 435 тысяч просмотров. Другие пользователи высказали свое мнение в комментариях.

«Я так сильно рассмеялась. Но у вас отличная реакция», «Эти брови осуждают нас всех», «Спасибо за такое отношение к проблеме», — отметили они.

Красота,
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