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59 минут назад

Как долго на самом деле кожа восстанавливается после пребывания на солнце

Ferra.ru

Быстро ли кожа восстанавливается после воздействия солнечных лучей? И как вообще солнце влияет на кожу?

Как долго кожа восстанавливается после пребывания на солнце
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всего один день на солнце способен вызвать примерно 100 тысяч дефектов ДНК в каждой открытой клетке кожи. А ДНК представляет собой генетическую информацию, которая жизненно необходима телу.

Если система мониторинга ДНК кожи решает, что повреждения в клетках слишком велики, то она приказывает клеткам самоуничтожиться. Именно поэтому после солнечного ожога мы видим покраснения, иногда волдыри, испытываем боль.

Интересно, что повреждение ДНК происходит, даже если вы не загорали. То есть даже простая прогулка до остановки или развешивание белья на солнце могут вызвать повреждения.

Но как долго в итоге человек восстанавливается после таких повреждений? Чтобы восстановить хотя бы половину повреждений, клеткам нужно примерно 20-30 часов. Поэтому после солнечного ожога вам придётся ждать несколько дней.

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