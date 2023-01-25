Модель plus-size Эшли Грэм выложила новое фото в купальнике

35-летняя Эшли Грэм выложила фотографию в черном спортивном купальнике. На снимке она позирует на фоне тропической виллы. На других снимках она показала, как завтракает в бассейне с видом на океан. Поклонники восхитились снимками без ретуши и фильтров.

Год назад, в январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года. Модель регулярно публикует "честные" фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она столкнулась с облысением и растяжками на теле.