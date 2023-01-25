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33 минуты назад

Модель plus-size Эшли Грэм выложила новое фото в купальнике

Газета.Ru

Модель plus-size Эшли Грэм отдыхает у океана и публикует фотографии с пляжа. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Модель plus-size Эшли Грэм выложила новое фото в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

35-летняя Эшли Грэм выложила фотографию в черном спортивном купальнике. На снимке она позирует на фоне тропической виллы. На других снимках она показала, как завтракает в бассейне с видом на океан. Поклонники восхитились снимками без ретуши и фильтров.

"Богиня", "Какая роскошная женщина", "Боже мой, идеальная", "Какая сексуальная", "Шикарная", "Вы идеальная", "Очень красивая фигура", "Само совершенство", "Прекрасная богиня", — написали фанаты.

Год назад, в январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года. Модель регулярно публикует "честные" фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она столкнулась с облысением и растяжками на теле.

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