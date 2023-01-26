Девушка похудела на 18 кг и удивила подписчиков изменившейся грудью

«Я не верю в это! Вы наверняка сделали операцию по ее уменьшению», «Раньше вы выглядели в сто раз лучше, стройность идет не всем», «Прости, но до трансформации ты выглядела просто потрясающе», «Вы наверняка перенесли операцию», «То, что ты с собой сделала, — просто преступление», — высказались они.