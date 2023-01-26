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2 часа назад

Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ

Lenta.ru

Ирландская блогерша Виолетта Бела показала неожиданные последствия коррекции формы губ. О неудачном сеансе у косметолога она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ
Фото: Лента.руЛента.ру

Пользовательница сети с никнеймом violetabela призналась, что отправилась в Бразилию ради увеличения губ с помощью филлеров. Сначала на опубликованных кадрах девушка предстала перед подписчиками с приложенным к лицу пакетом льда. Затем Бела продемонстрировала результат косметологической процедуры. В ролике видно, что губы героини материала стали чересчур большими. «И это не фильтр», — подписала она видео.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала более 41 тысячи просмотров. Подписчики поддержали ее в комментариях под постом.

«Виолета, мне жаль, что это случилось с тобой», «Обалдеть», «Да они же просто огромные...», «Вы выглядели потрясающе с естественными губами», — высказались они.

В ноябре 2022 года австралийская блогерша Миа Канти также увеличила губы и осталась с открытым ртом. Инфлюэнсерша призналась, что не смогла полностью открыть рот из-за онемения во время чистки зубов. Помимо этого, она столкнулась с подобными трудностями, когда ей пришлось надувать воздушные шары к празднику на работе.

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