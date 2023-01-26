Экс-модель из Сочи решила отсудить 35 млн рублей за изуродованное лицо

Юлия Тарасевич, бывшая модель из Сочи, пострадала от непрофессиональных действий пластических хирургов. Теперь девушка хочет получить денежную компенсацию в размере 35 миллионов рублей.

В клинику Тарасевич обратилась в 2020 году, так как хотела избавиться от комков Биша, сделать подтяжку мягких тканей и блефаропластику верхних и нижних век, пишет "Коммерсант-Кубань".

Спустя некоторое время после операций оказалось, что лицо клиентки претерпело нежелательные изменения. В частности, у нее развилась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, появились тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения. Однако когда Тарасевич высказала врачам претензии, те настаивали, что их вины в произошедшем нет. По их словам, внешность изменилась из-за генетического заболевания.

Вместе с тем по данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Как рассказал представитель потерпевшей, врач-реаниматолог и глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук, Юлия Тарасевич уже два года почти не выходит из дома, поскольку никому не хочет показываться. Более того, девушка не может закрывать глаза; она постоянно нуждается в приеме антидепрессантов.