Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
2 часа назад

Глаза не закрываются: экс-модель из Сочи решила отсудить 35 млн рублей за изуродованное лицо

Vse42.ru

Юлия Тарасевич, бывшая модель из Сочи, пострадала от непрофессиональных действий пластических хирургов. Теперь девушка хочет получить денежную компенсацию в размере 35 миллионов рублей.

Экс-модель из Сочи решила отсудить 35 млн рублей за изуродованное лицо
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В клинику Тарасевич обратилась в 2020 году, так как хотела избавиться от комков Биша, сделать подтяжку мягких тканей и блефаропластику верхних и нижних век, пишет "Коммерсант-Кубань".

Спустя некоторое время после операций оказалось, что лицо клиентки претерпело нежелательные изменения. В частности, у нее развилась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, появились тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения. Однако когда Тарасевич высказала врачам претензии, те настаивали, что их вины в произошедшем нет. По их словам, внешность изменилась из-за генетического заболевания.

Вместе с тем по данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Как рассказал представитель потерпевшей, врач-реаниматолог и глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук, Юлия Тарасевич уже два года почти не выходит из дома, поскольку никому не хочет показываться. Более того, девушка не может закрывать глаза; она постоянно нуждается в приеме антидепрессантов.

Судебное разбирательство назначено на 31 января текущего года. Истица планирует добиться денежной компенсации в размере 35 миллионов рублей, передает Privet-Rostov.ru.

Красота,Николай Чернышук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители