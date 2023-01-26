Как придать коже лица свежей вид по утрам: 6 советов врачей

Не спите на боку и всегда смывайте косметику перед сном, если хотите добиться свежести лица по утрам. Шесть советов по уходу за кожей дали врачи в Telegram-канале Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области.
«Для здорового вида необходимо спать не менее 8 часов, а также соблюдать несколько ритуалов», — говорится в публикации.
Врачи рекомендуют всегда смывать перед сном макияж, а лицо очищать специальными средствами, которые подходят вашему типу кожи.
Нанесённые после перечисленных процедур ночные кремы помогут восстановить эпидермис.
«Наносить их нужно прикладывающими движениями по линиям лимфотока: от центра лба к вискам, затем от крыльев носа к центру лба, от уголков рта к центральной части ушей, плавно переходя от центра подбородка к мочкам ушей и зоне шеи», — объясняют врачи.
Отёчность век снимет специальный гель или сыворотка для глаз, губам же нужен бальзам — так они не пересохнут и останутся увлажнёнными.
Специалисты рекомендуют не употреблять перед сном алкоголь, газировку и жирную еду.
Если получится, спите на животе или спине. Так вы сможете избежать заломов на коже лица.