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1 час назад

Как придать коже лица свежей вид по утрам: 6 советов врачей

Клопс.Ru

Не спите на боку и всегда смывайте косметику перед сном, если хотите добиться свежести лица по утрам. Шесть советов по уходу за кожей дали врачи в Telegram-канале Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области.

Как придать коже лица свежей вид по утрам: 6 советов врачей
Фото: UnsplashUnsplash

1. Спите не меньше 8 часов

«Для здорового вида необходимо спать не менее 8 часов, а также соблюдать несколько ритуалов», — говорится в публикации.

2. Смойте косметику

Врачи рекомендуют всегда смывать перед сном макияж, а лицо очищать специальными средствами, которые подходят вашему типу кожи.

3. Нанесите крем

Нанесённые после перечисленных процедур ночные кремы помогут восстановить эпидермис.

«Наносить их нужно прикладывающими движениями по линиям лимфотока: от центра лба к вискам, затем от крыльев носа к центру лба, от уголков рта к центральной части ушей, плавно переходя от центра подбородка к мочкам ушей и зоне шеи», — объясняют врачи.

4. Не забудьте про глаза и губы

Отёчность век снимет специальный гель или сыворотка для глаз, губам же нужен бальзам — так они не пересохнут и останутся увлажнёнными.

5. Избегайте определённых продуктов

Специалисты рекомендуют не употреблять перед сном алкоголь, газировку и жирную еду.

6. Спите в правильной позе

Если получится, спите на животе или спине. Так вы сможете избежать заломов на коже лица.

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