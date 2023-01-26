Антисептики разрушают защитный слой кожи

Врач-дерматолог, эксперт сети детских клиник «Преамбула» и ДДЦ города Домодедова Анастасия Котова рассказала, из-за чего может возникать патологическая сухость кожи.

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Ксероз кожи — распространённая кожная патология, проявляющаяся сухостью и шелушением. Возникают эти симптомы из-за того, что у кожного покрова отсутствует выраженный липидный слой, объяснила врач в беседе с Life.ru.

Зачастую проблема кроется в том, что люди злоупотребляют антисептиками, а также трут кожу «до скрипа» скрабами и мочалками.

Опасность ксероза кроется в том, что споры грибков и микроорганизмы, вызывающие различные заболевания, могут беспрепятственно проникать в кожу, поскольку её естественный защитный барьер разрушен, предупредила Котова.