Врач назвала четыре способа борьбы с неровностями кожи

По словам врача, устранить данную проблему помогут «выпаривание», в рамках которого с поверхности кожи убирается ткань, а также выталкивание. В то же время среди входящих в их число методов она назвала профессиональные чистки и корректировку домашнего ухода, шлифовку, инъекции содержащих коллаген препаратов и введение филлеров.