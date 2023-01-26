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57 минут назад

Врач назвала россиянам четыре способа борьбы с неровностями кожи

Lenta.ru

Дерматовенеролог, косметолог Анна Долбич назвала россиянам четыре способа борьбы с такими неровностями кожи, как расширенные поры, морщины, постакне, рубцы и другими. Комментарий эксперта приводит Life.

Врач назвала четыре способа борьбы с неровностями кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, устранить данную проблему помогут «выпаривание», в рамках которого с поверхности кожи убирается ткань, а также выталкивание. В то же время среди входящих в их число методов она назвала профессиональные чистки и корректировку домашнего ухода, шлифовку, инъекции содержащих коллаген препаратов и введение филлеров.

«Инъекции плотного геля гиалуроновой кислоты, который выкладывают под дно морщины или рубца, приподнимая его и делая их визуально менее выраженными», — высказалась о последнем способе собеседница издания.

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