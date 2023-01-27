Визажист назвал базовый набор косметики для ежедневного макияжа

В базовом наборе косметики для повседневного макияжа должно быть лишь несколько актуальных для женщины предметов. Об этом рассказал официальный визажист Maybelline NY в России Юрий Столяров корреспонденту «ФедералПресс».

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«Для повседневного макияжа всегда должен быть хороший CC-крем или легкий тональный крем. Если у вас на коже нет колоссального количества проблем, то это должен быть полупрозрачный, увлажняющий, идеально подходящий по тону и с SPF-защитой крем», – уточнил Столяров.

По его словам, также в косметичке каждой женщины должна быть подходящая ей тушь для ресниц, пигментированный или прозрачный гель для бровей, или же карандаш, или подводка для бровей. Добавить в косметичку стоит румяна, консилер для области вокруг глаз и бальзам для губ.

«По-моему, этого набора достаточно для ежедневного макияжа», – добавил Столяров.