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1 час назад

Наращивание ресниц может привести к их дистрофии

Газета.Ruиещё 1

Врач-дерматолог, онколог АО "Медицина" Ангелина Тону рассказала, что процедура наращивания ресниц опасна аллергическими реакциями, дистрофией ресниц, раздражением роговицы и другими осложнениями. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

Наращивание ресниц может привести к их дистрофии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, подобные процедуры не всегда бывают безобидными.

"Порой ошибка мастера или использование некачественных материалов может вызвать серьезные осложнения, требующие долгого лечения. Главная опасность наращивания ресниц — высокий риск появления у человека аллергической реакции на состав, который используется при процедуре, а также дистрофия ресниц", — рассказала Тону.

По ее словам, из-за частого применения клеящих веществ ресницы могут истончиться, а луковицы ослабнуть, в результате чего появится риск выпадения.

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