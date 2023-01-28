Наращивание ресниц может привести к их дистрофии

"Порой ошибка мастера или использование некачественных материалов может вызвать серьезные осложнения, требующие долгого лечения. Главная опасность наращивания ресниц — высокий риск появления у человека аллергической реакции на состав, который используется при процедуре, а также дистрофия ресниц", — рассказала Тону.