Наращивание ресниц может привести к их дистрофии

Врач-дерматолог, онколог АО "Медицина" Ангелина Тону рассказала, что процедура наращивания ресниц опасна аллергическими реакциями, дистрофией ресниц, раздражением роговицы и другими осложнениями. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".
По ее словам, подобные процедуры не всегда бывают безобидными.
"Порой ошибка мастера или использование некачественных материалов может вызвать серьезные осложнения, требующие долгого лечения. Главная опасность наращивания ресниц — высокий риск появления у человека аллергической реакции на состав, который используется при процедуре, а также дистрофия ресниц", — рассказала Тону.
По ее словам, из-за частого применения клеящих веществ ресницы могут истончиться, а луковицы ослабнуть, в результате чего появится риск выпадения.