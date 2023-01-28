Как избавится от потрескавшихся губ

В зимнее время года сочетание холодного воздуха и леденящего ветра снаружи, а также сухого, нагретого воздуха внутри делает губы сухими, а сухость, как правило, сопровождается трещинками.

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Врач-дерматолог и доктор медицинских наук Мелисса Пилианг дала несколько эффективных советов, как избежать таких проблем.

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По словам специалиста, губы имеют другой тип кожи, чем остальные части лица и тела, они высыхают в 10 раз быстрее, чем остальная кожа на лице, поэтому очень важно использовать дополнительную защиту, передаёт ЗОЖ.news.

К счастью, сегодня существует множество мер, которые позволят избавиться от потрескавшихся некрасивых губ. В частности, Пилианг советует выбирать правильный бальзам для губ.

«Это должен быть бальзам для губ на основе мази, содержащей вазелин, эфирные масла или глицерин. Данное средство удержит влагу и поможет залечить трещины. При этом бальзам для губ должен содержать солнцезащитный крем, так как несмотря на более низкие температуры, зимой всё ещё светит солнце, которое подвергает губы ожогам, в отличие от остальной части лица, так как они имеют более тонкую и нежную кожу», – пояснила она.

Второе обязательное условие здоровых губ – это, по словам дерматолога, достаточное количество потребляемой в сутки воды.

«Обезвоживание может быть сопутствующей причиной, из-за которой сохнут губы. Известно, что употребление большого количества воды полезно для кожи, в том числе и для чувствительных губ», – подчеркнула врач.

Кроме того, нельзя облизывать губы, а также кусать, расчёсывать и тереть их. Желание откусить не до конца отшелушенные участки кожи чревато последствиями. В этой связи Пилианг призвала не сдирать кожу ни зубами, ни пальцами, так как это создаёт трещины и язвы на губах и может усугубить ситуацию.

Если же все меры предосторожности всё равно не помогли, доктор медицинских наук советует срочно обратиться к врачу.