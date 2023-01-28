Дерматолог рассказала, как убрать рубцы после акне

Дерматолог Ольга Андриянова заявила, что рубцы после акне лучше всего убирает лазер. Угревую сыпь, или акне, мало вылечить. Это заболевание часто оставляет после себя неприятные последствия вроде рубцов на коже. Однако отчаиваться не стоит. Вернуть себе ровную и гладкую кожу можно. Косметолог рассказала, какие методы коррекции самые эффективные.

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Рубцы после акне чаще всего остаются в местах, где почти нет подкожно-жировой клетчатки. Это щёки, виски, лоб, подбородок, иногда нос. Чем раньше вы начнёте борьбу с ними, тем лучше. А помогают в этом косметологи.

Чаще всего рубцы после акне убирают шлифовкой с помощью лазера СО2 или фракционным лазером Fraxel. Имейте в виду, что после первой процедуры лицо может выглядеть хуже. Это из-за того, что рубцы часто на поверхности более узкие, а шлифовка вскрывает их настоящие размеры.

Чтобы всё пришло в норму, нужна серия процедур, не менее четырёх–шести за год. Желательно совмещать их с плазмотерапией и введением под рубцы коллагена.

Помимо лазера, справиться с рубцами от акне помогают пилинг и мезотерапия. «Прекрасно себя зарекомендовало среди пациентов введение таких препаратов, как полимолочная кислота и Radiesse», — добавила Андриянова в разговоре с «Лайфом».