Дерматолог Пилианг дала советы по уходу за кожей губ зимой

Губы в зимний период часто трескаются. Полезные советы, которые помогут избежать этого, привела дерматолог Мелисса Пилианг.

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Специалист отметила, что зимой губы высыхают намного быстрее. Именно поэтому коже нужна дополнительная защита.

Она рекомендовала прибегать к использованию бальзама для губ, который должен соответствовать типу кожи. Помимо этого, важно контролировать потребление суточной нормы воды.