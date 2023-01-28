Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Дерматолог Пилианг дала советы по уходу за кожей губ зимой

Слово и Дело

Губы в зимний период часто трескаются. Полезные советы, которые помогут избежать этого, привела дерматолог Мелисса Пилианг.

Дерматолог Пилианг дала советы по уходу за кожей губ зимой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист отметила, что зимой губы высыхают намного быстрее. Именно поэтому коже нужна дополнительная защита.

Она рекомендовала прибегать к использованию бальзама для губ, который должен соответствовать типу кожи. Помимо этого, важно контролировать потребление суточной нормы воды.

Специалист также призвала не кусать и не облизывать губы на морозе. Если кожа у них продолжает трескаться, Пилианг рекомендует обращаться к врачу-дерматологу, передает «Свободная пресса».

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители