Дерматолог Пилианг дала советы по уходу за кожей губ зимой

Губы в зимний период часто трескаются. Полезные советы, которые помогут избежать этого, привела дерматолог Мелисса Пилианг.
Специалист отметила, что зимой губы высыхают намного быстрее. Именно поэтому коже нужна дополнительная защита.
Она рекомендовала прибегать к использованию бальзама для губ, который должен соответствовать типу кожи. Помимо этого, важно контролировать потребление суточной нормы воды.
Специалист также призвала не кусать и не облизывать губы на морозе. Если кожа у них продолжает трескаться, Пилианг рекомендует обращаться к врачу-дерматологу, передает «Свободная пресса».