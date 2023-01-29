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1 час назад

Женщина нарисовала веснушки хной и стала похожа на жену Шрека

Lenta.ru

Жительница Турции захотела обрести новую внешность и стала похожа на жену Шрека. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина нарисовала веснушки хной и стала похожа на жену Шрека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя Таква Ларсен рассказала, что решила нарисовать себе веснушки. Для этого она купила специальную ручку, в которой находилась хна. Женщина показала на камеру процесс нанесения натурального красителя на лицо.

«Почему она зеленая?» — спросила блогерша у мужа.

Муж принялся стирать с ее лба зеленые пятна, а Таква пыталась избавиться от краски на щеках с помощью электрической щетки для чистки лица.

«Я похожа на принцессу Фиону», — поиронизировала она, демонстрируя оставшиеся следы от хны.

Ролик стал вирусным, набрав более 1,3 миллиона просмотров. Зрители посмеялись над внешним видом Ларсен в комментариях.

«Шреккор», «Я думаю, ты купила зелье Шрека», «Теперь она Халк», «Гринч, которая украла мое Рождество», — шутили они.

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