Женщина нарисовала веснушки хной и стала похожа на жену Шрека

Жительница Турции захотела обрести новую внешность и стала похожа на жену Шрека. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.
26-летняя Таква Ларсен рассказала, что решила нарисовать себе веснушки. Для этого она купила специальную ручку, в которой находилась хна. Женщина показала на камеру процесс нанесения натурального красителя на лицо.
«Почему она зеленая?» — спросила блогерша у мужа.
Муж принялся стирать с ее лба зеленые пятна, а Таква пыталась избавиться от краски на щеках с помощью электрической щетки для чистки лица.
«Я похожа на принцессу Фиону», — поиронизировала она, демонстрируя оставшиеся следы от хны.
Ролик стал вирусным, набрав более 1,3 миллиона просмотров. Зрители посмеялись над внешним видом Ларсен в комментариях.
«Шреккор», «Я думаю, ты купила зелье Шрека», «Теперь она Халк», «Гринч, которая украла мое Рождество», — шутили они.