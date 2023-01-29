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1 час назад

Плюс-сайз-модель показала целлюлит на откровенном фото

Lenta.ru

Австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в откровенном образе и показала недостатки фигуры. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Плюс-сайз-модель показала целлюлит на откровенном фото
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На размещенных фото 26-летняя манекенщица позирует, сидя на полу, в бюстгальтере из жемчуга. При этом визажисты нанесли ей легкий макияж, сделав акцент на естественность. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы и уложили их в небрежный пучок. При этом на кадрах видно, что у Ниссы присутствуют жировые складки, растяжки и целлюлит.

«Красота женского тела», — подписала знаменитость пост.

Lenta.ru

Фанаты восхитились внешним видом модели, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 18 тысяч лайков.

«Настоящая красота», «Ты вдохновляешь!», «Эти фотографии потрясающие, и ты сама потрясающая», «У тебя самый красивый профиль», «Великолепно! Эта прическа, макияж и образ — огонь!» — высказывались они.

Красота,
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