Плюс-сайз-модель показала целлюлит на откровенном фото

Австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в откровенном образе и показала недостатки фигуры. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 26-летняя манекенщица позирует, сидя на полу, в бюстгальтере из жемчуга. При этом визажисты нанесли ей легкий макияж, сделав акцент на естественность. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы и уложили их в небрежный пучок. При этом на кадрах видно, что у Ниссы присутствуют жировые складки, растяжки и целлюлит.