Врач объяснила, какие прыщи можно удалить самостоятельно

Врач Радина объяснила, какие прыщи можно выдавливать самостоятельно. Избавиться от прыщей самостоятельно — первое, можно сказать, импульсивное решение, которое приходит на ум, когда сталкиваешься с такой проблемой. При этом специалисты предупреждают, что безобидные высыпания можно спутать с другими видами воспалительных элементов. И вот с ним так грубо поступать как раз не нужно. Косметолог-терапевт Кристина Радина рекомендовала дома выдавливать только поверхностные, небольшие прыщики, которые уже «созрели».
«Высыпания с наличием воспаления трогать нельзя. Для того чтобы прыщ поскорее прошёл, необходимо применять специальные косметические средства, которые используются не для всего лица, а наносятся локально», — объяснила врач, уточнив, что с воспалением лучше обратиться к косметологу.
Если же вы решили удалить поверхностный прыщ самостоятельно, специалист посоветовала предварительно помыть руки, очистить лицо от загрязнения и макияжа, протереть проблемное место антисептиком. И только после этого можно приступить к процедуре.
В дальнейшем потребуется повторная обработка участка кожи, а лицо лучше не красить в течение нескольких часов.