Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
27 минут назад

Врач Радина объяснила, какие прыщи можно выдавливать самостоятельно

Секрет Фирмы

Врач Радина объяснила, какие прыщи можно выдавливать самостоятельно. Избавиться от прыщей самостоятельно — первое, можно сказать, импульсивное решение, которое приходит на ум, когда сталкиваешься с такой проблемой. При этом специалисты предупреждают, что безобидные высыпания можно спутать с другими видами воспалительных элементов. И вот с ним так грубо поступать как раз не нужно. Косметолог-терапевт Кристина Радина рекомендовала дома выдавливать только поверхностные, небольшие прыщики, которые уже «созрели».

Врач объяснила, какие прыщи можно удалить самостоятельно
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Высыпания с наличием воспаления трогать нельзя. Для того чтобы прыщ поскорее прошёл, необходимо применять специальные косметические средства, которые используются не для всего лица, а наносятся локально», — объяснила врач, уточнив, что с воспалением лучше обратиться к косметологу.

Если же вы решили удалить поверхностный прыщ самостоятельно, специалист посоветовала предварительно помыть руки, очистить лицо от загрязнения и макияжа, протереть проблемное место антисептиком. И только после этого можно приступить к процедуре.

В дальнейшем потребуется повторная обработка участка кожи, а лицо лучше не красить в течение нескольких часов.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители