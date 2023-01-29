Врач объяснила, какие прыщи можно удалить самостоятельно

Врач Радина объяснила, какие прыщи можно выдавливать самостоятельно. Избавиться от прыщей самостоятельно — первое, можно сказать, импульсивное решение, которое приходит на ум, когда сталкиваешься с такой проблемой. При этом специалисты предупреждают, что безобидные высыпания можно спутать с другими видами воспалительных элементов. И вот с ним так грубо поступать как раз не нужно. Косметолог-терапевт Кристина Радина рекомендовала дома выдавливать только поверхностные, небольшие прыщики, которые уже «созрели».