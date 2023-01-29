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34 минуты назад

Диетолог Мухина рассказала, как сделать лицо худее

Секрет Фирмы

Диетолог Мухина рассказала, как сделать лицо худее. Не секрет, что многие девушки мечтают о стройной и подтянутой фигуре. Правда, под ней понимается уменьшение сантиметров не только в талии и бёдрах, но ещё красивые руки, ноги и овал лица. И, конечно, никаких вторых подбородков. Правда, на деле не всё так просто и заставить худеть определённые части тела не получается.

Диетолог Мухина рассказала, как сделать лицо худее
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В беседе с «Лайфом» диетолог Марият Мухина рассказала, что сузить лицо и избавиться от второго подбородка помогут упражнения для мышц шеи и спины. Их нужно делать регулярно на протяжении двух-трёх месяцев, чтобы увидеть результат. Они помогут восстановить естественные изгибы позвоночника, убрать лордоз (изгиб шеи вперёд), а значит и избавиться от второго подбородка. Также полезно заниматься фитнесом и укреплять мышцы спины.

Достичь идеальных контуров лица поможет и определённая диета. Диетолог посоветовала на две-три недели уменьшить объём потребляемых калорий до 900. Это поможет растратить накопившийся жирок, и лицо похудеет. В рамках этого меню самые калорийные блюда лучше есть в первой половине дня, а от высококалорийных продуктов вообще отказаться. Например, не майонез, а сок лимона, не рис, а киноа, не мучное, а отрубные лепёшки.

Естественно, никакого алкоголя, чая, кофе и соли. Всё это задерживает воду в организме — и вот у вас уже мешки под глазами. Про сахар тоже можно забыть. Зато полезно есть печень трески — она богата жирорастворимыми витаминами группы А, Е и D. Но сильно не налегать — хватить ложки в день.

Чтобы лицо похудело ещё быстрее, можно купить дермароллер и делать самомассаж лица. Перед процедурой не забудьте нанести на кожу жиросжигающий лосьон с липолитиком.

Красота,Марият Мухина,
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