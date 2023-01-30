Косметолог рассказала, можно ли давить прыщи самостоятельно

Врач – косметолог-терапевт Кристина Радина пояснила, можно ли давить высыпания на лице самостоятельно.

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Эксперт пояснила, что прыщ — это лишь один из видов высыпаний, его можно спутать с гнойничком, волдырем, папулой, эритемой. Это воспалительные элементы, удалять их самостоятельно не стоит.

А вот невоспалительные элементы, а именно комедоны, можно и нужно удалять, отметила врач. Они выглядят как небольшие бугорки или точки на лбу, висках и щеках. Такие прыщи имеют белую или желтую головку с содержимым.

Перед выдавливанием прыща нужно обязательно вымыть руки, очистить лицо от макияжа, протереть проблемное место антисептиком и только тогда приступить к процедуре. Врач предупредила, что после удаления прыща нужно вновь обработать участок кожи, а также не пользоваться косметикой несколько часов, передает Life.ru.