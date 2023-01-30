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52 минуты назад

Косметолог рассказала, можно ли давить прыщи самостоятельно

Вечерняя Москва

Врач – косметолог-терапевт Кристина Радина пояснила, можно ли давить высыпания на лице самостоятельно.

Косметолог рассказала, можно ли давить прыщи самостоятельно
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что прыщ — это лишь один из видов высыпаний, его можно спутать с гнойничком, волдырем, папулой, эритемой. Это воспалительные элементы, удалять их самостоятельно не стоит.

А вот невоспалительные элементы, а именно комедоны, можно и нужно удалять, отметила врач. Они выглядят как небольшие бугорки или точки на лбу, висках и щеках. Такие прыщи имеют белую или желтую головку с содержимым.

Перед выдавливанием прыща нужно обязательно вымыть руки, очистить лицо от макияжа, протереть проблемное место антисептиком и только тогда приступить к процедуре. Врач предупредила, что после удаления прыща нужно вновь обработать участок кожи, а также не пользоваться косметикой несколько часов, передает Life.ru.

До этого косметологи рассказали, какие звездные процедуры не стоит повторять. Женщинам в возрасте 50 лет и старше эксперты не советуют лифтинг с помощью мезонитей. Он не способен убрать изменения, которые происходят с лицом в этом возрасте, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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