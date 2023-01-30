Молодо выглядящая 72-летняя женщина раскрыла секрет красоты

Молодо выглядящая женщина пожилого возраста раскрыла неожиданный секрет своей красоты. Соответствующим видео поделилась ее дочь в TikTok-аккаунте, который насчитывает более 923 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах 72-летняя мать блогерши Мичико (фамилия неизвестна) продемонстрировала подписчикам свое лицо, на котором отсутствуют морщины. Она рассказала, что для достижения моложавого внешнего вида необходимо протирать кожу банановой кожурой. «Вот такой у меня простой совет», — сказала она в ролике.