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1 час назад

Молодо выглядящая 72-летняя женщина раскрыла секрет красоты

Lenta.ru

Молодо выглядящая женщина пожилого возраста раскрыла неожиданный секрет своей красоты. Соответствующим видео поделилась ее дочь в TikTok-аккаунте, который насчитывает более 923 тысяч подписчиков.

Молодо выглядящая 72-летняя женщина раскрыла секрет красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах 72-летняя мать блогерши Мичико (фамилия неизвестна) продемонстрировала подписчикам свое лицо, на котором отсутствуют морщины. Она рассказала, что для достижения моложавого внешнего вида необходимо протирать кожу банановой кожурой. «Вот такой у меня простой совет», — сказала она в ролике.

Подписчики, в свою очередь, восхитились внешностью женщины в комментариях под публикацией. «Неужели вам действительно 72? Вы выглядите максимум на 40 или 50», «Я потрясена ее возрасту», «Королева!» — написали они.

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