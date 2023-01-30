Косметолог раскрыла россиянам пользу занятий спортом для кожи

Российский дерматокосметолог Татьяна Малышева раскрыла пользу занятий спортом для кожи. О влиянии тренировок на внешность специалистка рассказала журналистам Life.
По словам врача, физическая активность и правильное питание способствуют выработке коллагена, который помогает поддерживать кожу и мышцы в здоровом состоянии.
«Сбалансированное питание — это залог того, что в организме будет происходить синтез коллагена, а коллаген помогает поддерживать мускулы в тонусе и сохранять их объем», — объяснила она.
Помимо этого, для увеличения прочности и эластичности кожи эксперт посоветовала россиянам включить в рацион лосось, мясо красных сортов, цитрусовые, а также брокколи, яблоки, смородину и мясной холодец.