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1 час назад

Косметолог раскрыла россиянам пользу занятий спортом для кожи

Lenta.ru

Российский дерматокосметолог Татьяна Малышева раскрыла пользу занятий спортом для кожи. О влиянии тренировок на внешность специалистка рассказала журналистам Life.

Косметолог раскрыла россиянам пользу занятий спортом для кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, физическая активность и правильное питание способствуют выработке коллагена, который помогает поддерживать кожу и мышцы в здоровом состоянии.

«Сбалансированное питание — это залог того, что в организме будет происходить синтез коллагена, а коллаген помогает поддерживать мускулы в тонусе и сохранять их объем», — объяснила она.

Помимо этого, для увеличения прочности и эластичности кожи эксперт посоветовала россиянам включить в рацион лосось, мясо красных сортов, цитрусовые, а также брокколи, яблоки, смородину и мясной холодец.

Красота,Татьяна Малышева,
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