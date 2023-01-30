Названы четыре инструмента, способные навредить коже

Частый пилинг и грязные кисти для макияжа вредят коже. Кроме них есть инструменты, которые не лучшим образом воздействуют на кожу, рассказала Лайфу пластический хирург, косметолог Виолетта Терешкова.
Плохая гигиена кистей для макияжа не просто вредит, но и создает опасные угрозы для кожи, подчеркнула специалист. Грязные кисти хранят в себе стрептококки, отмершие клетки кожи и кишечную палочку. Так что это прямая угроза и желудку.
«Около 30% здоровых людей являются носителями стрептококка на коже, поэтому очень опасно пользоваться одним инвентарем с кем-то еще», – отметила эксперт.
Грязь на очках тоже может стать причиной болезней глаз и кожи. Косметолог предостерегла также от частого пилинга – этот процесс нередко вызывает раздражение.
Плохой привычкой будет и выдавливание прыщей. Кроме того, что после этого процесса на коже могут остаться шрамы, которым понадобится лазерная шлифовка, возможно заражение крови через открытую рану.
Терешкова также посоветовала минимизировать использование фена для сушки волос. Горячий поток воздуха высушивает кожу головы, после чего на ней образуются трещины и морщины, подытожила косметолог.