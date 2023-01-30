Названы четыре инструмента, способные навредить коже

Частый пилинг и грязные кисти для макияжа вредят коже. Кроме них есть инструменты, которые не лучшим образом воздействуют на кожу, рассказала Лайфу пластический хирург, косметолог Виолетта Терешкова.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Плохая гигиена кистей для макияжа не просто вредит, но и создает опасные угрозы для кожи, подчеркнула специалист. Грязные кисти хранят в себе стрептококки, отмершие клетки кожи и кишечную палочку. Так что это прямая угроза и желудку.

«Около 30% здоровых людей являются носителями стрептококка на коже, поэтому очень опасно пользоваться одним инвентарем с кем-то еще», – отметила эксперт.

Грязь на очках тоже может стать причиной болезней глаз и кожи. Косметолог предостерегла также от частого пилинга – этот процесс нередко вызывает раздражение.

Плохой привычкой будет и выдавливание прыщей. Кроме того, что после этого процесса на коже могут остаться шрамы, которым понадобится лазерная шлифовка, возможно заражение крови через открытую рану.