Плохая гигиена очков и сушка волос феном вредят коже

Какая женщина не мечтает о гладкой и сияющей коже, ровном тоне лица и незаметных порах? Правда, на деле достичь идеала удаётся немногим: на лице появляются то воспаления, то шелушение, то жирный блеск. И так по кругу. Пластический хирург, косметолог Виолетта Терешкова рассказала о частых ошибках в уходе за собой. Их совершают почти все.

Фото: Мослента Мослента

Как заявила изданию Life.ru специалист, часто к проблемам с кожей лица приводит плохая гигиена инвентаря. Кисти и спонжики важно регулярно мыть специальными средствами, иначе есть риск подхватить кишечную палочку или стрептококк. То есть можно не только кожу испортить, но ещё и проблемы с ЖКТ заработать. Так что делить свои кисти с кем-то ещё — не лучшая идея. Ещё полезно брать свой инвентарь при походе в салон красоты.

Важно следить и за гигиеной очков. Они где-то полежали, вы их надеваете, и вот микробы уже у вас на коже или глазах. Так тоже можно болячек заработать. Кроме того, Терешкова призвала не увлекаться частыми пилингами — они могут вызывать раздражение.

Конечно, самое главное правило — нельзя давить прыщи. Даже если очень хочется и руки прямо чешутся. После них может остаться шрам, а ещё хуже — можно получить заражение крови.