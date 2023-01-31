Россиянам рассказали, чем можно покрасить волосы ребёнку

Сейчас детское окрашивание не считается чем-то незаурядным и местами даже приветствуется. В школах то и дело можно встретить несовершеннолетнего с цветастой головой — самоутверждение, как-никак. Однако такие эксперименты с внешностью могут иметь неприятные последствия для здоровья волос, предупредила трихолог и дерматолог клиники академика Ройтберга Анастасия Кудинова. Но всегда есть более безопасные альтернативы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Если ребёнок очень хочет покрасить волосы, то лучше использовать оттеночные шампуни, муссы и мелки. Дело в том, что агрессивные искусственные красители сильно разрушают структуру волос, из-за чего они могут вовсе прийти в негодность после нескольких лет регулярных окрашиваний.

В целом лучше не окрашивать волосы агрессивными красителями детям до 16 лет. Эти средства и для взрослых-то не полезны, но те, в отличие от детей, хотя бы сами несут ответственность за своё здоровье. А тем временем нужно помнить, что волосы ребёнка намного тоньше, чем у взрослого.

«В период полового созревания весь организм ребёнка испытывает сильную нагрузку. Это касается и волос, которые не стоит подвергать дополнительным испытаниям. Кроме того, агрессивные искусственные красители настолько разрушают структуру волос, что спустя несколько лет регулярных окрашиваний они могут стать сухими, ломкими и тусклыми», — пояснила доктор.

Чтобы сохранить здоровье волос своего чада, но при этом не отказывать ему в маленьких радостях, можно использовать щадящую альтернативу краске — оттеночные шампуни, муссы, мелки. Их можно найти чуть ли не в каждом втором хозяйственном магазине.

«Временные красители и смываемые средства можно применять и в более раннем возрасте, поскольку они не проникают внутрь волоса», — обратила внимание трихолог.