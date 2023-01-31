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10 минут назад

Названа визуально омолаживающая техника окрашивания волос

Lenta.ruиещё 1

Владелец блога по уходу за волосами Curl Centric Акирашанти Берд назвал технику окрашивания волос, которая визуально омолаживает лицо. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

Названа визуально омолаживающая техника окрашивания волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по словам эксперта, скрыть возрастные изменения поможет мелирование (техника вертикального попрядного осветления волос для придания им визуального объема — прим. «Ленты.ру»).

«Зрелым женщинам лучше избегать сплошного окрашивания, поскольку это может сделать локоны плоскими и безжизненными», — пояснил он.

Вдобавок специалист посоветовал для достижения моложавого внешнего вида отдавать предпочтение классическим стрижкам.

«Слишком сложные стили и многослойность могут добавить женщине годы. В то же время простой классический боб станет отличным вариантом», — отметил Берд.

В заключение собеседник издания призвал читательниц выбирать для окрашивания оттенок на один или два тона светлее натурального цвета волос, чтобы прическа выглядела более объемной.

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