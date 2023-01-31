Звездный парикмахер назвала самые модные прически на 2023 год

Звездный парикмахер из Бразилии Дафне Евангелиста назвала самые модные прически на 2023 год. Соответствующий материал появился на сайте издания Forbes.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, стилист посоветовала читателям обратить внимание на прически, которые подчеркивают природную текстуру и блеск волос.

«Этот год посвящен натуральным и здоровым волосам. Мы увидим более яркие оттенки и блестящие переходы от одного цвета к другому. Пепельные тона и укладки в пляжном стиле уйдут на второй план», — рассказала эксперт.

При этом Евангелиста отметила, что среди стрижек актуальными будут объемные и с прямыми концами, например, «стрижка-бабочка» (каскад с резкими переходами между слоями — прим. «Лента.ру»). «Эти стрижки предназначены для придания объема и движения волосам. С ними вы будете выглядеть намного моложе», — пояснила собеседница издания.