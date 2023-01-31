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1 час назад

3 опасных оттенка помады, которые прибавят возраст

WomanHit.ru

Вежливо откажитесь, если их вам предлагает консультант в бьюти-корнере.

3 опасных оттенка помады, которые прибавят возраст
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Помада может не только преобразить образ, но и вообще все испортить и прибавить ненужные пару лет. Такое может случиться абсолютно с любой женщиной, которая неправильно выбирает оттенки. Даже если какой-то из оттенков в нашем списке ваш любимый, постарайтесь найти ему альтернативу.

Холодный коричневый

В далекие 90-е этот оттенок был одним из самых популярных, однако в основном среди женщин за 40. Стоит ли говорить, что многим женщинам приходилось пользоваться тем, что есть, а не тем, что действительно подходит? Сегодня выбирать такой оттенок сознательно, особенно если у вас бледная кожа и вы не собираетесь на тематическую вечеринку — настоящее бьюти-преступление. К слову, даже девушкам с теплым подтоном кожи не стоит брать в руки эту помаду, так как этот оттенок придаст вас болезненный вид.

Белесый розовый

Еще один бьюти-гость из 90-х. Бледная розовая помада с металлическим отливом была в косметичке каждой уважающей себя девушки до 25 лет. К счастью, в какой-то момент женщины поняли, что этот оттенок в принципе никому не идет и отказались от него. Помимо того, что такой розовы прибавит вам лет пять, так еще и сделает любой макияж безвкусным.

Темная слива

Популярный оттенок среди молодых девушек каких-то лет пять назад. Тренд на бордо и темно-сливовые оттенки били все рекорды, и практически каждая девушка успела попробовать его в осеннем макияже. Но сейчас все же стоит отдать предпочтение более ярким цветам, например, классическому красному или насыщенному кораллу, так как слишком темные оттенки визуально сужают губы, что очень плохо в случае, если ваши губы и так не отличаются полнотой. Женщинам за 40 от темных помад вообще стоит отказаться, ведь с этим бьюти-средством вы накинете себе ненужные пару лет. Не надо нам такого «счастья»!

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