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1 час назад

Россиянам назвали главные ошибки при мытье и сушке волос

Lenta.ru

Стилист и мастер по коротким стрижкам Галина Тоторина назвала россиянам главные ошибки при мытье и сушке волос. Соответствующий материал появился на сайте «АиФ».

Россиянам назвали главные ошибки при мытье и сушке волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, неправильное мытье головы может привести к перхоти, зуду и раздражениям. Тоторина рассказала, что данные последствия возникают из-за горячей или холодной воды, растираний прядей в ладонях и нанесения бальзама на корни и кожу головы. Помимо этого, она отметила, что многие люди часто плохо промывают волосы от шампуня, что также приводит к перечисленным проблемам.

Тоторина также отметила, что неправильная сушка локонов делает их ломкими, сухими и обезвоженными. В связи с этим собеседница издания призвала читателей не использовать фен на высоких температурах, не тереть волосы полотенцем и не ходить в нем больше десяти минут. При этом она пояснила, что при сушке естественным путем или с помощью термоинструмента в первую очередь необходимо промокнуть пряди изделием, изготовленным из хлопка, и после этого нанести несмываемое уходовое средство.

В заключение парикмахер обратила внимание на то, что сон с мокрыми волосами также является ошибкой.

«Тепло и повышенная влажность — отличная среда для размножения микроорганизмов. Таким образом вы можете спровоцировать какое-нибудь кожное заболевание», — уточнила она.

Ранее редакторы портала Best Life совместно с парикмахерами перечислили главные ошибки при уходе за седыми волосами. Профессиональный стилист из Лас-Вегаса Синди Маркус рассказала, что людям с данным типом волос необходимо стричься один раз в восемь-десять недель. Если пропускать процедуры, седые пряди станут ломкими, сухими и начнут завиваться в кудри.

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