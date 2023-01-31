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36 минут назад

Женщина захотела модный маникюр и осталась с плесенью на ногтях

Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @cleancookfun захотела нарастить ногти и поделилась результатом с подписчиками. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина нарастила ногти и осталась с плесенью
Фото: unsplashunsplash

Женщина рассказала, что решила сделать модный маникюр с помощью пудры и специального акрилового геля. Однако после процедуры она заметила, что на ногтях начала образовываться плесень. Автор видео отметила, что данное явление могло произойти из-за неправильного нанесения средств, которое, в свою очередь, привело к вздутию наращенной ногтевой пластины.

«Знак того, что лучше не продолжать наращивать ногти и дать им возможность отдохнуть», — подписала она публикацию, продемонстрировав на камеру пятна на ногтях зеленого цвета.

Lenta.ru

Зрители поддержали юзершу в комментариях под постом.

«Используйте масло чайного дерева! Творит чудеса», «Я тоже когда-то сделала неудачное наращивание. Лечитесь как можно скорее!», «Подобное тоже случилось со мной», «Такое бывает при попадании влаги под акрил. Вы должны были обратиться за профессиональной помощью», — высказывались они.

Ранее мастер Кристина (фамилия не указана) с никнеймом @houstonacrylictoes из Техаса, США, показала педикюр клиентки и смутила пользователей сети. На размещенных кадрах специалистка продемонстрировала ногти с отросшим френчем пришедшей к ней за услугой девушки. Их свободный край значительно выходил за кончик пальца. Автор видео отметила, что посетительница салона не делала коррекцию примерно три месяца.

Красота,
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