Фитнес-блогерша показала жировые складки на видео в нижнем белье

Фитнес-тренер Даниэль с никнеймом Kale Them With Kindness показала несовершенства фигуры, снявшись в откровенном видео. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: Лента.ру Лента.ру

На размещенном ролике юзерша, чей блог насчитывает 99,5 тысяч подписчиков, позирует перед камерой, сидя в расслабленной позе. При этом на ней надет комплект нижнего белья синего цвета, оформленный розово-желтой вышивкой в виде цветов. Также видно, что у Даниэль присутствуют жировые складки на животе и неровности кожи на бедрах.

В описании к посту девушка рассказала, что она долгое время пыталась привыкнуть к стандартам красоты. Однако у нее не получилось это сделать, поскольку сильно устала. «Общество не определяет красоту. Она заключается в нашей уникальности, личности и доброте», — заявила она и призвала зрительниц меньше беспокоиться о том, как выглядит их тело.