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3 часа назад

Пожилая женщина примерила откровенный наряд внучки и восхитила ее подписчиков

Lenta.ruиещё 1

Пожилая женщина примерила откровенный наряд внучки на камеру и восхитила ее подписчиков. Соответствующий ролик появился на странице блогерши (имя и фамилия неизвестны) в TikTok.

Пожилая женщина примерила наряд внучки и восхитила подписчиков
Фото: Лента.руЛента.ру

На размещенных кадрах бабушка инфлюэнсерши с никнеймом @thembitv_ продемонстрировала ярко-розовый обтягивающий топ, частично обнажающий ее живот с жировыми складками. Помимо этого, она надела велосипедки в тон и черные сандалии. Свой образ женщина дополнила фиолетовой панамой. «Я превратила свою бабушку в настоящую злодейку», — подписала юзерша видео.

Пользователи сети оценили внешний вид героини публикации в комментариях под постом.

«Мне кажется, бабушка мечтала однажды так нарядиться», «Очень стильная!», «Красотка», — восхитились они.

Ранее в январе блогерша Эбигейл Смит с никнеймом @abigail_leigh8 примерила одежду бабушки времен 1970-х годов и удивила подписчиков. Она предстала перед камерой в ярко-розовом платье с длинными рукавами и вышивкой на груди. Затем инфлюэнсерша надела костюм из бледно-зеленых жилета на пуговицах и юбки до середины бедер.

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