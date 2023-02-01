Косметолог назвала процедуры, нежелательные для беременных

Врач-косметолог Татьяна Баллирано рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.
«Я абсолютно запрещаю делать любые инъекционные манипуляции. Например, филлеры, ботокс, биоревилитация. Также мы не делаем аппаратную процедуру — это физиотерапия и услуги с использованием лазера. Даже ультразвуковую чистку я не рекомендую», — заявила врач в беседе с ФАН.
Наряду с этим косметолог допустила возможность проведения беременным женщинам уходовых процедур, таких как ручной массаж, маски для лица и механическая чистка.
Ранее врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова в интервью URA.RU предупредила о вероятности развития серьёзных осложнений, если человек переносит грипп «на ногах».