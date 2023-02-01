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2 часа назад

Косметолог Баллирано назвала инъекционные процедуры нежелательными для беременных

RT на русском

Врач-косметолог Татьяна Баллирано рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.

Косметолог назвала процедуры, нежелательные для беременных
Фото: RTRT

«Я абсолютно запрещаю делать любые инъекционные манипуляции. Например, филлеры, ботокс, биоревилитация. Также мы не делаем аппаратную процедуру — это физиотерапия и услуги с использованием лазера. Даже ультразвуковую чистку я не рекомендую», — заявила врач в беседе с ФАН.

Наряду с этим косметолог допустила возможность проведения беременным женщинам уходовых процедур, таких как ручной массаж, маски для лица и механическая чистка.

Ранее врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова в интервью URA.RU предупредила о вероятности развития серьёзных осложнений, если человек переносит грипп «на ногах».

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