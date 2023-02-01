Косметолог назвала процедуры, нежелательные для беременных

«Я абсолютно запрещаю делать любые инъекционные манипуляции. Например, филлеры, ботокс, биоревилитация. Также мы не делаем аппаратную процедуру — это физиотерапия и услуги с использованием лазера. Даже ультразвуковую чистку я не рекомендую», — заявила врач в беседе с ФАН.