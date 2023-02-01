Женщина сменила прическу после развода и обрела внешность Меган Фокс

Американка сменила прическу после развода и визуально помолодела на несколько лет. Ее историю приводит портал LadBible.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жительница Пенсильвании Марисса Пул рассказала, что не придавала значения внешнему виду во время брака, поскольку посвящала все свое время супругу. Однако после расставания с мужем женщина решила преобразиться, поэтому нарастила волосы и стала брюнеткой. Кроме того, она начала делать яркий макияж и одеваться более откровенно.

«После развода мое психическое состояние было ужасным, но я взяла себя в руки и преобразилась. Я наконец избавилась от прически занудливой женщины, сделала девять тату и оказалась в гармонии с самооценкой», — высказалась она. По ее словам, окружающие постоянно говорят о том, что она обрела внешность актрисы и модели Меган Фокс.