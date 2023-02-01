Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
56 минут назад

Женщина сменила прическу после развода и обрела внешность Меган Фокс

Lenta.ru

Американка сменила прическу после развода и визуально помолодела на несколько лет. Ее историю приводит портал LadBible.

Женщина сменила прическу после развода и обрела внешность Меган Фокс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница Пенсильвании Марисса Пул рассказала, что не придавала значения внешнему виду во время брака, поскольку посвящала все свое время супругу. Однако после расставания с мужем женщина решила преобразиться, поэтому нарастила волосы и стала брюнеткой. Кроме того, она начала делать яркий макияж и одеваться более откровенно.

«После развода мое психическое состояние было ужасным, но я взяла себя в руки и преобразилась. Я наконец избавилась от прически занудливой женщины, сделала девять тату и оказалась в гармонии с самооценкой», — высказалась она. По ее словам, окружающие постоянно говорят о том, что она обрела внешность актрисы и модели Меган Фокс.

В январе Жизель Бюндхен приняла участие в откровенной съемке после развода с игроком в американский футбол Томом Брейди. Папарацци запечатлели 42-летнюю манекенщицу на пляжной съемке в купальнике люксового бренда Versace фиолетового цвета, который оформлен кейпом и глубоким V-образным декольте.

Красота,Том Брейди,Меган Фокс,Жизель Бюндхен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители