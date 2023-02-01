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2 часа назад

Врач назвала три простых правила похудения

Lenta.ru

Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Екатерина Волкова назвала россиянам три простых правила, которые помогают похудеть. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

Врач назвала три простых правила похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, необходимо ежедневно завтракать и переносить основную часть рациона на первую половину дня. «Я против голодовок, это не работает. Если вы ограничиваете себя в питании, то всегда будет новая прибавка в весе», — объяснила Волкова.

Помимо этого, специалист посоветовала пить теплую воду. Как утверждает эксперт, в действительности голод может быть замаскирован жаждой. «Если через 20 минут чувство голода не прошло, значит, нужно поесть», — рекомендовала врач.

Волкова заявила, что питаться обезжиренными продуктами не стоит, поскольку жиры являются источниками построения половых и стрессовых гормонов, без которых похудение невозможно. Кроме того, медик уточнила, что важно не забывать перекусывать. «Только это не должна быть конфета или яблоко», — подчеркнула она.

Ранее в феврале российский нутрициолог Алена Добровольская перечислила еду, которая вызывает появление целлюлита. Эксперт рассказала, что кофе, соевый соус и фастфуд провоцируют возникновение «апельсиновой корки». Чипсы, сухарики и другие снеки, по словам Добровольской, тоже входят в этот список.

Красота,Екатерина Волкова,
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