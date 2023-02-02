Блогерша раскрыла секреты красоты 62-летней свекрови

Блогерша Ханна Ньюман пообщалась со свекровью и раскрыла секреты ее красоты в пожилом возрасте. Соответствующий ролик появился в ее личном TikTok-аккаунте, который насчитывает 62,3 тысячи подписчиков.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Так, на размещенных кадрах 62-летняя героиня публикации рассказала, что регулярно пользуется гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи и сохранения моложавого внешнего вида. Помимо этого, женщина порекомендовала подписчикам наносить на лицо солнцезащитный крем в любое время года, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

«А еще витамин С разглаживает кожу и осветляет темные пятна, так что его я тоже советую принимать», — заключила она.

Вдобавок инфлюэнсерша уточнила у матери мужа, какие продукты питания помогают ей выглядеть моложе своих лет. По словам женщины, она поддерживает здоровье с помощью свеклы, брокколи и брюссельской капусты.

«И, конечно, я очень много двигаюсь», — призналась она.