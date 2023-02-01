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1 час назад

Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков

Lenta.ru

Блогерша Лиззи Тернер показала свою внешность до и после нанесения макияжа и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Блогер показала лицо до и после макияжа и удивила подписчиков
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом elizabethkayeturner, чей блог насчитывает 116,4 тысячи подписчиков, продемонстрировала свою внешность без косметических средств. В опубликованном ролике видно, что на лице Тернер присутствуют мелкие высыпания, а волосы собраны в небрежный пучок.

Затем блогерша предстала перед зрителями после преображения. Так, она выровняла тон кожи, нанесла на глаза бежевые блестящие тени, приклеила накладные ресницы, придала форму бровям и накрасила губы коричневой помадой. Помимо этого, девушка выпрямила пряди и надела на шею золотую цепь.

«Это настоящая я», — подписала Тернер публикацию.

Lenta.ru

Подписчики, в свою очередь, восхитились новым внешним видом юзерши, о чем написали в комментариях под постом.

«Просто потрясающе!», «Вы красивы и без макияжа, и с ним», «Отлично выглядите!» — выс

Красота,
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