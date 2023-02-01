Мастер маникюра раскрыла раздражающие привычки клиентов

Специалистка призвала не опаздывать посетителей, которые являются завсегдатаями салона и считают, что по этой причине могут себе позволить прийти позже. Кроме того, она отметила, что клиентам не следует просить скидку «по дружбе», громко разговаривать по телефону и активно двигаться во время процедуры.