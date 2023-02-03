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3 часа назад

В Сети восхитились внешностью фермерши за рулем трактора

Lenta.ruиещё 1

Фермерша с никнеймом @agripage_ показала внешность во время работы и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

В Сети восхитились внешностью фермерши за рулем трактора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка предстала за рулем современного трактора Fendt 724 весом почти восемь тонн.

При этом она надела белый спортивный бюстгальтер марки Calvin Klein и облегающие мини-шорты. Юзерша дополнила образ жемчужными бусами и серьгами и солнечными очками.

Lenta.ru

Зрители высказались о внешности блогерши в комментариях. «Я явно смотрел не на то, как она водит трактор», «Кажется, я занимаюсь сельским хозяйством не в том месте», «Тебе не нужен помощник?», «Я влюблен», — заявили они.

Красота,
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