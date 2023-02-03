В Сети восхитились внешностью фермерши за рулем трактора

Фермерша с никнеймом @agripage_ показала внешность во время работы и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах девушка предстала за рулем современного трактора Fendt 724 весом почти восемь тонн.

При этом она надела белый спортивный бюстгальтер марки Calvin Klein и облегающие мини-шорты. Юзерша дополнила образ жемчужными бусами и серьгами и солнечными очками.

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