Женщина сделала педикюр в салоне красоты и впала в кому

Обычный поход в салон красоты на педикюр закончился для американки необратимыми последствиями. Трагическую историю Лизы Скарборо опубликовал таблоид The Sun. Женщина вернулась с косметической процедуры домой и почувствовала недомогание: у нее даже начались галлюцинации, в которых к ней приходил умерший брат. Позднее стало хуже — потребовалась госпитализация. Уже в клинике американка впала в кому, а врачи вынуждены были ампутировать ей часть левой и правой ног, так как они начали отмирать из-за отсутствия кровотока. Позднее выяснилось, что некомпетентный мастер занесла в ранку инфекцию.
Когда Лиза пришла в себя и оправилась после операции, решила немедля подать жалобу. Но несмотря на причиненный здоровью клиентки ущерб, салон отказался возмещать ей траты на лечение. Не помогло даже судебное разбирательство. Согласно условиям страховки компания не обязана покрывать ущерб от действий своего персонала, даже если они заканчиваются ампутацией. Юрист Лизы посоветовал ей не тратить время и перестать подавать иски. В ее случае остается только учиться жить заново.