Женщина сделала педикюр в салоне красоты и впала в кому

Обычный поход в салон красоты на педикюр закончился для американки необратимыми последствиями. Трагическую историю Лизы Скарборо опубликовал таблоид The Sun. Женщина вернулась с косметической процедуры домой и почувствовала недомогание: у нее даже начались галлюцинации, в которых к ней приходил умерший брат. Позднее стало хуже — потребовалась госпитализация. Уже в клинике американка впала в кому, а врачи вынуждены были ампутировать ей часть левой и правой ног, так как они начали отмирать из-за отсутствия кровотока. Позднее выяснилось, что некомпетентный мастер занесла в ранку инфекцию.