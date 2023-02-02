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1 час назад

Эти пять вещей перед завтраком помогут вам похудеть

Ferra.ru

Владелица Melissa Mitri Nutrition Мелиссой Митри перечислила пять простых шагов, благодаря которым можно ускорить процесс похудения. И сделать всё это можно с утра, перед завтраком.

Эти пять вещей перед завтраком помогут вам похудеть
Фото: FerraFerra

Существует несколько простых действий, которые помогут вам избавиться от лишних килограммов быстрее. Постарайтесь выполнять их каждое утро перед завтраком.

Пить много воды. Согласно научным исследованием, при употреблении большого количества воды ускоряется обмен веществ. Это позволяет быстрее сбросить вес. Первым делом даже можно с утра выпивать стакан воды. Практиковать внимательность к себе. Это можно делать при помощи йоги, записи мыслей или ежедневных целей, медитации. Подобные практики настраивают на успех в похудении на весь день.

Получать дозу солнечного света. Ряд исследований показал, что существует связь между воздействием ультрафиолетовых лучей и снижением веса. Двигаться. Это естественным образом поднимет вам настроение и сформирует здоровые привычки. В некоторых научных работах даже говорится, что упражнения по утрам способствуют более высокому уровню сытости в течение дня. Вставать на весы. Так вы сможете понять, нужно ли вам что-то изменить в своём весе и получите мотивацию на день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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