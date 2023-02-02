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39 минут назад

Косметолог пояснила, почему появляются прыщи

Вечерняя Москва

В подростковом возрасте к появлению прыщей может привести гормональная перестройка, а после 20 лет — гормональный сбой. Об этом рассказала врач — дерматолог-косметолог Маруа Байчорова.

Косметолог пояснила, почему появляются прыщи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что прыщи могут возникать в преддверии или после менструации.

Также причиной появления высыпаний могут стать заболевания желудочно-кишечного тракта — хронический гастрит, хронический холецистит, проблемы с мочеполовой системой.

Кроме того, прыщи появляются, если у человека неустойчивый эмоциональный фон.

Косметолог уточнила, что зимой у людей с жирной пористой кожей может возникать больше прыщей, чем в иное время. Воспаления образуются на лице, спине и груди. Это связано с тем, что люди носят одежду из синтетики и шерсти, кожа под ней потеет, поры забиваются, что приводит к появлению высыпаний, передает РИАМО.

Стресс ускоряет реакцию иммунной системы на аллергены. На коже могут появиться псориаз, крапивница и дерматит, заявил дерматолог Алексей Проценко, передает Nation news.

Тщательное очищение кожи — залог ее красоты и молодости. Те, кто пользуются косметикой, должны знать, как правильно снимать макияж. Об этом рассказала косметолог Олеся Панченко.

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