20 шампуней на любой запрос — от самых бюджетных до дорогих

Ищите шампунь для восстановления волос? Или средство, которое предотвратит появление перхоти? Мы собрали все и сразу в нашей подборке: здесь 20 шампуней с разным функционалом.

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Шампунь Fruit Power c алоэ, Delicare (99 руб.)

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Демократичный вариант с функцией увлажнения, которое обеспечивает самый проверенный компонент из возможных — экстракт алоэ. Помогают ему витамины и мицеллярная вода, способствующая проникающей способности компонентов. То есть активные компоненты лучше проникают в структуру волос, откуда работают над их увлажнением и защитой.

Бессульфатный шампунь Spa Rituals, Mixit (329 руб.)

Шампунь для чувствительной кожи головы с ламинарией и пантенолом. Пока экстракт водорослей укрепляет волосяные луковицы и увлажняет сами волосы, пантенол восстанавливает повреждения и на будущее усиливает защитные функции.

Шампунь «Длина мечты», L’Oreal Paris (381 руб.)

Тот случай, когда название не маркетинговая уловка. Для того чтобы вы получили ту самую длину мечты, в формулу шампуня добавили микс активных компонентов. Растительный кератин, витамины B5, касторовое масло и пшеничный протеин нацелены на питание и восстановление волос, как говорится, до самых кончиков.

Шампунь Daily Care с пантенолом, Aravia (387 руб.)

Если ищите эффективное средство для регулярного мытья головы, смело берите шампунь от Aravia. Формула без сульфатов деликатно очищает кожу и волосы, а заодно помогает последним быстрее расти. Над здоровьем волос, их увлажнением и блеском отдельно трудится пантенол.

Шампунь против перхоти, Ecolatier (420 руб.)

Шампунь от Ecolatier, как понятно из названия бренда, делает ставку на натуральные компоненты, которые составляют 98% формулы. Главные роли играют цинковая соль, которая препятствует развитию перхоти, и экстракт женьшеня — он стимулирует рост новых волос и предотвращает их выпадение.

Шампунь для нейтрализации желтизны S.21, JKeratin (572 руб.)

Вариант для тех, кто регулярно осветляет волосы и стремится сохранить их оттенок. Шампунь от JKeratin идеально справляется с этой задачей, а заодно укрепляет волосы за счет аминокислот и касторового масла в составе.

Биошампунь Calm my Scalp, Ice Professional by Natura Siberica (579 руб.)

Шампунь для чувствительной кожи головы из линейки профессиональной косметики Natura Siberica. В составе — сплошь представители сибирской флоры, у каждого из которых своя задача. Экстракт калины саржента отвечает за регенерацию и восстановление, даурская лапчатка успокаивает кожу, а экстракт сибирской лиственницы повышает ее защитные скиллы.

Шампунь «Легкость и объем» для жирного типа волос, 19LAB (650 руб.)

Про обладателей жирного типа волос мы тоже не забыли: ловите шампунь от российской марки 19LAB с ворохом полезных экстрактов в формуле. Розмарин препятствует развитию себореи, белая крапива и лопух помогают успокоить кожу и снижают риск появления перхоти.

Шампунь «Красный лук», Let’s Bloom (748 руб.)

Не шампунь, а витаминный коктейль для роста волос. С этим помогают красный лук и перец, которые укрепляют волосяные фолликулы и стимулируют кровообращение, а за состоянием волос следит питательный пшеничный протеин. Есть только одно «но»: из-за жгучей смеси лука и перца шампунь не подойдет людям с чувствительной кожей головы.

Шампунь для интенсивного увлажнения волос, Elastine (802 руб.)

Кератин — для восстановления, масла кокоса и авокадо — для питания. В формуле этого шампуня есть все, что поможет в кратчайшие сроки реанимировать волосы.

Шампунь для поврежденных волос Absolut Repair, L’Oreal Professionnel (837 руб.)

Бестселлер L’Oreal Professionnel, который зарекомендовал себя как эффективный помощник в уходе за поврежденными волосами. За уходовые функции тут отвечают экстракт зерен киноа и протеин пшеницы — мощное комбо, которое восстанавливает и питает волосы.

Бессульфатный шампунь с пантенолом и экстрактом морской ромашки, HydroBionique by Doctor Ocean (858 руб.)

Если вы привыкли, что бессульфатные шампуни едва пенятся, то это средство вас удивит: при максимально безопасном составе оно дает очень пышную пену. Шампунь подойдет каждому типу волос, но больше всего пользы принесет поврежденным. Над их восстановлением тут трудятся пантенол и морская ромашка, насыщенная витаминами и эфирными маслами.

Парфюмированный шампунь, LIA LAB (860 руб.)

Натуральный уход от российского бренда LIA LAB. Вместо агрессивных моющих компонентов в формуле шампуня используют щадящие ПАВы, а для питания и увлажнения — растительные экстракты в лучших традициях российской фитотерапии: лопуха, чабреца и полевого хвоща.

Шампунь с крапивой и брокколи, Feel Nature (1400 руб.)

Классика для ухода за волосами в новом прочтении: здесь в пару к крапиве, которой пользовались еще наши бабушки, добавили масло брокколи. Уходовые компоненты укрепляют волосяные фолликулы, а бессульфатная формула помогает бережно очистить кожу и не пересушить ее.

Шампунь Amazing Collagen, Spaklean (1490 руб.)

Бьюти-подборка не может обойтись без южнокорейских брендов, тем более что они знают толк не только в уходе за кожей. Шампунь от Spaklean восстанавливает и питает волосы за счет коллагена и пантенола, а также препятствует их выпадению благодаря кофеину.

Укрепляющий шампунь Protein Injection, Eclore Studio (1500 руб.)

Еще один претендент из Южной Кореи, нацеленный на регенерацию и защиту волос. Эти задачи возложили на белковый комплекс из аминокислот и протеина овса. Последний, например, заполняет поврежденные участки каждого отдельного волоса, тем самым возвращая его к жизни. Для кожи головы в формуле есть отдельный бонус — BHA-кислоты, которые отшелушивают ороговевшие клетки кожи.

Восстанавливающий шампунь, Hedo (1702 руб.)

Еще одно средство, нацеленное на регенерацию, от марки Hedo. За функционал отвечают экстракты льна, алоэ вера, миндаля и кокоса. Благодаря такому набору волосы становятся крепче и мягче, да еще и блестят как после салонного кератина.

Антивозрастной шампунь для окрашенных волос, SONO (1934 руб.)

Бренд SONO предлагает шампунь, созданный специально для ухода за окрашенными и осветленными волосами. Он, с одной стороны, помогает сохранить нужный оттенок, с другой — борется со всеми повреждениями и предотвращает ломкость волос.

Шампунь Silk OIl, AlterEgo Italy (1976 руб.)

Название шампуня не врет, и волосы после его применения гарантированно станут шелковыми и послушными. Такой эффект достигается за счет масел ши, кокоса и арганы, которые питают волосы, а заодно облегчают процесс укладки.

Шампунь Peptide Prep, K18 (4030 руб.)