Косметолог назвала опасность выдавливания прыщей в домашних условиях

Врач-дерматолог и косметолог Маруа Байчорова в беседе с изданием РИАМО назвала россиянам опасность самостоятельного выдавливания прыщей.

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В первую очередь эксперт предостерегла читателей от попыток удалять высыпания в области околоротового треугольника из-за расположенных на данном участке лицевых вен. По словам Байчоровой, повреждения кожи на упомянутой зоне лица может привести к попаданию инфекции, что способствует развитию различных проблем со здоровьем.

Помимо этого, при появлении воспалений медик порекомендовала обратиться к специалисту, а не пытаться решить проблему в домашних условиях; «Самостоятельно избавляться от прыщей я бы не советовала. Это чревато тем, что могут появиться гипотрофические рубцы, которые впоследствии затруднительно удалять», — объяснила доктор.