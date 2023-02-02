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1 час назад

Косметолог назвала россиянам опасность выдавливания прыщей в домашних условиях

Lenta.ru

Врач-дерматолог и косметолог Маруа Байчорова в беседе с изданием РИАМО назвала россиянам опасность самостоятельного выдавливания прыщей.

Косметолог назвала опасность выдавливания прыщей в домашних условиях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперт предостерегла читателей от попыток удалять высыпания в области околоротового треугольника из-за расположенных на данном участке лицевых вен. По словам Байчоровой, повреждения кожи на упомянутой зоне лица может привести к попаданию инфекции, что способствует развитию различных проблем со здоровьем.

Помимо этого, при появлении воспалений медик порекомендовала обратиться к специалисту, а не пытаться решить проблему в домашних условиях; «Самостоятельно избавляться от прыщей я бы не советовала. Это чревато тем, что могут появиться гипотрофические рубцы, которые впоследствии затруднительно удалять», — объяснила доктор.

Ранее в феврале российский косметолог и дерматолог Мария Моржанаева раскрыла опасные последствия популярного вида умывания. По словам врача, лучше не очищать кожу с помощью туалетного мыла, поскольку оно нарушает кислотно-щелочной баланс и может привести к гиперчувствительности, покраснениям и дерматологическим болезням.

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