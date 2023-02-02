Мастера составили шкалу боли для разных видов пирсинга

Мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, составили болевую шкалу для разных типов пирсинга. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Они дали оценку популярным видам данных модификаций, поставив проколу брови четыре балла из 10. За ним с пятью баллами следовал пирсинг пупка. «Это не очень больно, скорее странное ощущение», — отметили они. Шесть баллов получил прокол перегородки между ноздрями — септум, установка которого, по словам специалистов, происходит довольно быстро.

В то же время прокол ноздри они отнесли к более сложным видам работы, удостоив его оценки 7,5. Свой список эксперты закончили пирсингом «медуза», в рамках которого украшение помещается в прокол между верхней губой и носовой перегородкой. Мастера назвали его одним из самых болезненных. Так, он получил восемь баллов из 10.