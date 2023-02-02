Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Мастера составили шкалу боли для разных видов пирсинга

Lenta.ru

Мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, составили болевую шкалу для разных типов пирсинга. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Мастера составили шкалу боли для разных видов пирсинга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Они дали оценку популярным видам данных модификаций, поставив проколу брови четыре балла из 10. За ним с пятью баллами следовал пирсинг пупка. «Это не очень больно, скорее странное ощущение», — отметили они. Шесть баллов получил прокол перегородки между ноздрями — септум, установка которого, по словам специалистов, происходит довольно быстро.

В то же время прокол ноздри они отнесли к более сложным видам работы, удостоив его оценки 7,5. Свой список эксперты закончили пирсингом «медуза», в рамках которого украшение помещается в прокол между верхней губой и носовой перегородкой. Мастера назвали его одним из самых болезненных. Так, он получил восемь баллов из 10.

В январе мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, назвали четыре недопустимых для них вида пирсинга. По словам специалистов, они отказывают клиентам в проколе уздечки языка, поскольку тонкий участок кожи может легко порваться. Кроме того, они внесли в список такой вид пирсинга, как снаг.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители