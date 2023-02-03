Чем опасны популярные косметические процедуры

Никто не хочет стареть — это факт. И в погоне за красотой и молодостью люди порой забывают о простых мерах предосторожности и с энтузиазмом пробуют на себе всё, что предлагает современная косметология. Лишь бы помогло.

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«Уколы красоты», химические пилинги и даже подтяжка лица мезонитями — медицинские центры предлагают широкий спектр услуг, но все ли они безопасные?

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«Секрет» пообщался с косметологами и узнал, с какими побочками можно столкнуться после популярных бьюти-процедур.

Ботулинотерапия

Под привычным народным названием «ботокс» скрывается процедура ботулинотерапия. Чаще всего в косметологии она направлена на борьбу с мимическими морщинами и выполняется инвазивно.

Препарат на основе ботулотоксина (нейротоксин, блокирующий нервно-мышечную передачу) вводят в мягкие ткани. Под действием вещества расслабляются мышцы и уменьшаются морщины. В некоторых случаях ботоксом можно «распахнуть» взгляд или даже немного приподнять верхнюю губу — для пущего объёма.

Контурная пластика

Контурная пластика — это инъекционная процедура, при которой под кожу вводят специальный филлер на основе гиалуроновой кислоты, полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция.

Препарат служит «наполнителем» — он может увеличить губы, объём скул, приподнять и сгладить носогубки и так далее. По словам косметологов, такие инъекции безопасны. Тем не менее пациенты всё равно периодически сталкиваются с негативными последствиями.

Самая распространённая тому причина — некачественные препараты и безмерный аппетит подсевших на иглу косметолога.

Мезотерапия и биоревитализация

В косметологии активно применяют мезотерапию и биоревитализацию. Первая процедура представляет собой методику, при которой под кожу вводятся биологически активные вещества (мезококтейли). Их цель — улучшить качество и состояние кожи. Во втором случае пациентам вводят препараты на основе гиалуроновой кислоты.

Процедуры могут помочь справиться с мелкими мимическими морщинами, обострением акне и куперозом.

Химические пилинги

Осень и зима — традиционное время пилингов. Солнце уже не так активно, а значит, риски сведены к минимуму. Однако эксперты предупреждают: химические пилинги сами по себе повреждают поверхностные слои эпидермиса, и злоупотреблять процедурой не стоит.

Коррекция нитями

Для коррекции овала лица и создания точёных скул косметологи предлагают вводить под кожу очень тонкие медицинские нити. С помощью нитей создаётся прочный каркас и формируется правильное расположение тканей. После процедуры клетки соединительной ткани начинают активно вырабатывать коллаген. Это позволяет быстро подтянуть контуры и устранить провисания кожи.

Сами нити впоследствии рассасываются, а в тканях остается естественный каркас, который и поддерживает кожу в подтянутом состоянии. Звучит вроде бы безопасно, но так ли это на самом деле?

Перманентный макияж

Ещё одна популярная и, казалось бы, безопасная процедура — перманентный макияж. Он представляет собой аппаратный метод коррекции, при котором с помощью машинки с иголкой в кожу вводят цветные пигменты. С помощью перманентного макияжа можно изменить форму бровей, придать более интенсивный оттенок губам.

Сама по себе процедура безопасная, но и здесь стоит учитывать некоторые нюансы.

Стоит ли отказываться от процедур из-за рисков? Как быть, если возрастные изменения застали вас врасплох, но вы не готовы нырять в пучину бодипозитива и принимать новое отражение в зеркале? Подойдите к процессу коррекции внешности с умом и расстановкой. Сходите на консультацию, проверьте сертификаты медицинского учреждения, врача и используемых препаратов. Будьте в курсе всех своих заболеваний и аллергий — для этого раз в год проходите профилактические медицинские осмотры.