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1 час назад

Что должно быть в идеальной косметичке

WomanHit.ru

Не стоит скупать весь ассортимент брендов, чтобы отлично выглядеть.

Что должно быть в идеальной косметичке
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Полки магазинов и страницы маркетлейсов с каждым днем предлагают все больше и больше косметических продуктов, в них легко запутаться, решить, что нужно немедленно приобрести все средства. Но визажисты считают, что идеальная косметичка для элегантного макияжа на каждый день состоит из минимума продуктов.

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Важные правила: они должны быть высокого качества и подходить под тон кожи, глаз и волос.

Тональная основа

Даже если вы не пользуетесь тональным кремом каждый день, это необходимая часть идеальной косметички. Во-первых, немного легкой основы помогает коже выглядеть ухоженно. Во-вторых, для важного мероприятия, когда вы краситесь ярче, чем обычно, без выравнивания тона кожи не обойтись. Подберите продукт, который ложится легкой вуалью, не подчеркивает шелушения и не проваливается в поры.

Румяна

Они — настоящая палочка-выручалочка: всего пару взмахов кисточкой с легкими персиковыми румянами заставят вас выглядеть свежее и моложе. Выберите оттенок в зависимости от цветотипа: девушкам с холодным подтоном кожи подойдет продукт оттенка пыльной розы, с теплым подтоном — персиковые.

Тушь

Если вы наращиваете ресницы, то тушь в косметичке необходима. Современные бренды предлагают продукты, которые не перегружают ресницы, но удлиняют их и подкручивают. Всего пара взмахов кисточкой сделают взгляд мягче, глубже, выразительнее.

Бальзам с оттенком

Не хотите красить губы, рисовать контур и тратить на это время? Положите в косметичку гигиенический бальзам с легким оттенком. Нанести такое средство можно даже без зеркала, оно не забьет естественный рельеф губ, но сделает их более выразительными и нежными.

Темный карандаш для глаз

Он может быть черным, серым или коричневым. С его помощью легко прорисовать межресничную стрелку: этот прием делает глаза более распахнутыми, ресницы кажутся длиннее, а лицо выразительнее. Обратите внимание на гелевые карандаши, которые застывают в течение нескольких секунд и не отпечатываются на нижнем веке.

Жидкие тени или палетка

Коричневые тени или тот самый оттенок «тауп» — сочетание коричневого и серого позволят вам выполнять быстрые и легкие макияжи. Вы можете выбрать кремовый продукт, который можно нанести пальцем, или небольшую палетку, в которой сочетаются базовые оттенки: один можно нанести на подвижное веко, а в складку добавить более темный тон.

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