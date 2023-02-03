Влияние мороза на кожу и способы защитить ее

Из-за воздействия низких температур и снега кожа становится раздраженной и шелушащейся и нуждается в увлажнении. О некоторых других последствиях влияния мороза на эпидермис «Ленте.ру» рассказала дерматолог центра «СМ-Косметология» Мария Васильева.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам врача, под воздействием минусовых температур в коже начинают вырабатываться специальные сигнальные молекулы — цитокины, повышающие чувствительность и регулирующие такие сосудистые реакции, как сужение и расширение поверхностных капилляров. В свою очередь, при их сужении кожа лица испытывает недостаток приносимых кровью питательных веществ, также нарушается ее теплообмен. И из-за того, что эпидермис лишен собственного кровоснабжения и «питается» только за счет сосудистого сплетения дермы, он повреждается первым.

Также в качестве действенного способа защитить кожу Васильева назвала замену привычного средства для умывания на более мягкое. Она посоветовала отдать предпочтение вариантам, не содержащим спирт, ацетон и сильнодействующие поверхностно-активные вещества (ПАВы). Это позволит избежать повреждения защитного барьера кожи. Также на ночь можно и нужно использовать увлажняющие кремы, а питательные варианты оставить на утро.