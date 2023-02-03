Как убрать отеки под глазами

Зачастую по утрам глаза открывать просто не хочется, а когда на них отёки — то это становится просто физически невозможно. А уж какой вид со стороны получается — вообще лучше промолчать. Поэтому пластический хирург и косметолог Надежда Петраш рассказала, как можно избавиться от отёков под глазами и как их заранее предотвратить.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, лучше всего, конечно, отёков просто не допускать. Для этого она посоветовала не есть солёные, копчёные и острые блюда на ночь, а ещё отказаться от воды вечером, если есть предрасположенность к отёкам.

К тому же припухнуть глаза могут от уходовой косметики. Её стоит наносить не прямо перед сном, а за пару часов до, чтобы она успела впитаться и подействовать.

Отёки могут возникать из-за недосыпа и сидячего образа жизни, из-за которого застаивается лимфа. Однако если это всё не помогает, значит, причина изначально была медицинская и с ней стоит разбираться врачу.

Но что делать, если отёки вот уже на лице и на профилактику нет времени?

Бабушкины методы всё ещё работают. Можно приложить холодные огуречные или картофельные кружочки, чайные пакетики с зелёным чаем или ватные диски, смоченные в чае.

Если всё не так страшно и достаточно лёгкого воздействия, то можно ограничиться кремом для глаз с противоотёчными компонентами вроде кофеина.

Но самым действенным способом убрать отёки под глазами считаются гидрогелевые патчи. Их стоит наносить утром, чтобы убрать припухлость, и использовать хоть каждый день — вреда не будет даже от самых простеньких и дешёвых.

Утром можно встать, умыться, очистить лицо и наклеить патчи. Дальше можно заниматься своими делами, главное — не передержать патчи на лице, иначе они могут высушить кожу.

Если соблюдать все правила, в итоге можно освежить взгляд, убрать мелкие морщинки и отёки под глазами.