Как убрать отеки под глазами

Зачастую по утрам глаза открывать просто не хочется, а когда на них отёки — то это становится просто физически невозможно. А уж какой вид со стороны получается — вообще лучше промолчать. Поэтому пластический хирург и косметолог Надежда Петраш рассказала, как можно избавиться от отёков под глазами и как их заранее предотвратить.
По словам эксперта, лучше всего, конечно, отёков просто не допускать. Для этого она посоветовала не есть солёные, копчёные и острые блюда на ночь, а ещё отказаться от воды вечером, если есть предрасположенность к отёкам.
К тому же припухнуть глаза могут от уходовой косметики. Её стоит наносить не прямо перед сном, а за пару часов до, чтобы она успела впитаться и подействовать.
Отёки могут возникать из-за недосыпа и сидячего образа жизни, из-за которого застаивается лимфа. Однако если это всё не помогает, значит, причина изначально была медицинская и с ней стоит разбираться врачу.
Но что делать, если отёки вот уже на лице и на профилактику нет времени?
Бабушкины методы всё ещё работают. Можно приложить холодные огуречные или картофельные кружочки, чайные пакетики с зелёным чаем или ватные диски, смоченные в чае.
Если всё не так страшно и достаточно лёгкого воздействия, то можно ограничиться кремом для глаз с противоотёчными компонентами вроде кофеина.
Но самым действенным способом убрать отёки под глазами считаются гидрогелевые патчи. Их стоит наносить утром, чтобы убрать припухлость, и использовать хоть каждый день — вреда не будет даже от самых простеньких и дешёвых.
Утром можно встать, умыться, очистить лицо и наклеить патчи. Дальше можно заниматься своими делами, главное — не передержать патчи на лице, иначе они могут высушить кожу.
Если соблюдать все правила, в итоге можно освежить взгляд, убрать мелкие морщинки и отёки под глазами.
Но важно хранить гидрогелевые патчи в холодильнике, потому что основная магия, избавляющая от отёков, заключается в перепаде температур.