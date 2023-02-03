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32 минуты назад

Обесцвеченные, ниточки и даже блестящие: какие брови будут в тренде в 2023 году

WomanHit.ru

Забудьте о натуральных и густых!

Ниточки и даже блестящие: какие брови будут в тренде
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Идеальные густые натуральные брови в прошлом: теперь они могут быть обесцвеченными, блестящими и любой причудливой формы. Ищем вдохновение в подиумных образах.

Макияж бровей открывает гигантское поле для творчества. Если хочется чего-­то экстравагантного, можно густо усыпать их блестками, как это сделал визажист Аарон де Мей на показе Peter Do, или нарисовать новые с помощью плотных золотых теней, как поступила звездный визажист Исамайя Френч на шоу Thom brown.

На светлой стороне

Самый безопасный способ провести эксперимент с обесцвечиванием — использовать консилер. Если результат не порадует, на возвращение натуральных бровей у вас уйдет несколько минут. Для камуфляжа понадобится чистая кисточка-­ершик, а также плотное матовое и стойкое тональное средство. Сначала расчешите брови чистой кистью. Затем наберите небольшое количество консилера на ершик и нанесите против роста бровей — это поможет максимально прокрасить каждый волосок от корней. Финальный штрих — уложите их в обратную сторону направления роста и зафиксируйте бесцветным гелем. Оставьте так или нарисуйте «ниточки» поверх.

Обесцвеченные брови заметно меняют лицо: этот прием зрительно увеличивает лоб, делая весь образ более аристократичным и «неземным». Так что будьте готовы к повышенному вниманию со стороны!

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