Ниточки и даже блестящие: какие брови будут в тренде

Забудьте о натуральных и густых!

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Идеальные густые натуральные брови в прошлом: теперь они могут быть обесцвеченными, блестящими и любой причудливой формы. Ищем вдохновение в подиумных образах.

Макияж бровей открывает гигантское поле для творчества. Если хочется чего-­то экстравагантного, можно густо усыпать их блестками, как это сделал визажист Аарон де Мей на показе Peter Do, или нарисовать новые с помощью плотных золотых теней, как поступила звездный визажист Исамайя Френч на шоу Thom brown.

На светлой стороне

Самый безопасный способ провести эксперимент с обесцвечиванием — использовать консилер. Если результат не порадует, на возвращение натуральных бровей у вас уйдет несколько минут. Для камуфляжа понадобится чистая кисточка-­ершик, а также плотное матовое и стойкое тональное средство. Сначала расчешите брови чистой кистью. Затем наберите небольшое количество консилера на ершик и нанесите против роста бровей — это поможет максимально прокрасить каждый волосок от корней. Финальный штрих — уложите их в обратную сторону направления роста и зафиксируйте бесцветным гелем. Оставьте так или нарисуйте «ниточки» поверх.