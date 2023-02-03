Парикмахеры раскрыли неуместные комментарии клиентов

Парикмахеры Люк Грегори и Рики Уолтерс из расположенной в Лондоне студии Salon64 раскрыли неуместные комментарии клиентов во время работы. Интервью с ними приводит The Mirror.

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Так, Грегори отметил, что не хотел бы слышать перед началом сеанса вопросы о том, можно ли будет после процедуры вернуть прежний образ.

«Если вы не уверены в выбранном цвете, возможно, сейчас не лучшее время для перемен», — заявил он.

Кроме того, мастеру не нравится, когда посетители надеются, что их новый образ будет приятен возлюбленному, близким и друзьям.

«Вы делаете прическу для себя, а не для них», — пояснил специалист.

Также он указал, что расстраивается, когда клиенты спрашивают, будет ли оттенок их волос хорошо держаться при использовании дешевых шампуней из супермаркета.