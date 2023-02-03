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2 часа назад

Парикмахеры раскрыли неуместные комментарии клиентов во время работы

Lenta.ru

Парикмахеры Люк Грегори и Рики Уолтерс из расположенной в Лондоне студии Salon64 раскрыли неуместные комментарии клиентов во время работы. Интервью с ними приводит The Mirror.

Парикмахеры раскрыли неуместные комментарии клиентов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, Грегори отметил, что не хотел бы слышать перед началом сеанса вопросы о том, можно ли будет после процедуры вернуть прежний образ.

«Если вы не уверены в выбранном цвете, возможно, сейчас не лучшее время для перемен», — заявил он.

Кроме того, мастеру не нравится, когда посетители надеются, что их новый образ будет приятен возлюбленному, близким и друзьям.

«Вы делаете прическу для себя, а не для них», — пояснил специалист.

Также он указал, что расстраивается, когда клиенты спрашивают, будет ли оттенок их волос хорошо держаться при использовании дешевых шампуней из супермаркета.

В свою очередь, Уолтерс внес в список фразы о том, что сделанная стрижка будет смотреться лучше, когда отрастет. Также он добавил, что клиентам не следует говорить ему, что они сами стригут себе челку.

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